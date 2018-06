De Zerbi è il nuovo allenatore del Sassuolo

di Redazione Sport

Un altro club di serie A cambia allenatore per la prossima stagione. E, dopo i rumors degli ultimi giorni, il Sassuolo conferma che al posto di Iachini, sulla panchina della società emiliana, nel prossimo campionato ci sarà De Zerbi. L'ufficializzazione in una nota del Sassuolo sul suo sito web: «Questa mattina, presso la sede Mapei di Milano, è stato definito l'accordo per conferire l'incarico di allenatore della Prima Squadra al Signor Roberto De Zerbi». Il 39enne tecnico bresciano firma un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2020.

