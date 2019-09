La favola di Denis: dal Prata Pordenone al Psg e all'esordio para un rigore

Da una squadretta della provincia friulana, il Prata Falchi, ai campioni di Francia del Paris Saint Germain strapieni di campioni. E' la favola di Denis Franchi, 16enne portiere cresciuto nell'Udinese: il ragazzo - nato a Chions (Pn) il 22 ottobre 2002 - è stato acquistato dal club parigino e ha firmato un contratto triennale. Entrerà a fare parte del settore giovanile continuando gli studi in Francia.



Il salto è arrivato al termine di un'ottima stagione, culminata anche col premio come miglior portiere del Memorial Sassi. Il Psg lo ha osservato a lungo e nello scorso mese, dopo averlo ammirato in un torneo disputato dall'U17 dell'Udinese a Nantes, si è convinto a puntare su di lui. Decisiva è stata anche l'opinione del neo dg Leonardo che già al Milan aveva ricevuto su di lui ottime referenze. Franchi, primo Under 19 italiano a vestire la maglia del Psg, segue, così, le orme lasciate negli ultimi anni da altri azzurri: Thiago Motta, Verratti e, ultimo, Buffon.



Originario del Paese di Chions, in provincia di Pordenone, proverà a proseguire la grande la tradizione dei portieri friulani, da Zoff a Meret, fino a Scuffet. Intanto ieri, all'esordio con l'Under 19 del Psg, ha parato un rigore: chi ben comincia

