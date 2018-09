Super derby all'Euganeo: Padova-Venezia 1-0, ancora in gol Ravanelli

Lo Stadio Euganeo ospita Padova-Venezia, il derby che è in programma nella seconda giornata del campionato di Serie B



Al 40′ il gol del Padova con Ravanelli jr, al secondo centro in 2 gare: punizione di Clemenza sulla quale Ravanelli di testa va più in alto di tutti e trafigge Lezzerini.



Ecco le formazioni



PADOVA (3-4-1-2): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Salviato, Cappelletti, Pulzetti, Contessa; Clemenza; Capello, Bonazzoli. A disp.: Perisan, Ceccaroni, Minesso, Guidone, Zambataro, Broh, Madonna, Marcandella, Belingheri, Cisco, Vogliacco, Della Rocca. All. Bisoli



VENEZIA (3-5-2): Lezzerini; Coppolaro, Andelkovic, Domizzi; Pinato, Citro, Bentivoglio, Falzerano, Garofalo; Vrioni, Di Mariano. A disp.: Facchin, Vicario, Suciu, Zigoni, Fabiano, Modolo, Marsura, Segre, Geijo, Schiavone, Cernuto, Migliorelli. All. Vecchi



ARBITRO: Ghersini di Genova

