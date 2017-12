Arbitri: Rocchi per Inter-Lazio, per la Roma c'è Orsato

Sarà Maurizio Mariani di Aprilia l'arbitro di Crotone-Napoli, anticipo della 19/a giornata del campionato di calcio di Serie A, ultima d'andata, in programma venerdì 29 dicembre alle ore 20,45. Verona-Juventus, posticipo delle 20,45 di sabato 30 dicembre, sarà arbitrata da Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Inter-Lazio, posticipo delle 18, è stata affidata a Gianluca Rocchi di Firenze, mentre per Roma-Sassuolo è stato designato Daniele Orsato di Schio. L'anticipo di sabato alle 12,30 tra Fiorentina e Milan sarà diretto da Luca Banti di Livorno.





Questi gli arbitri, gli assistenti, i IV Ufficiali, i Var e gli assistenti Var delle partite valide per la 19/a giornata di Serie A in programma sabato 30 dicembre alle ore 15:

Atalanta-Cagliari: Pasqua di Tivoli (Passeri-Zappatore/Pillitteri/Manganiello-Illuzzi)

Benevento-Chievo: Fourneau di Roma (Marrazzo-Fiorito/Di Bello/Guida-Nasca)

Bologna-Udinese: Gavillucci di Latina (Di Fiore-Santoro/Rapuano/Giacomelli-Baroni)

Crotone-Napoli (venerdi 29/12 ore 20.45): Mariani di Aprilia (De Meo-Longo/La Penna/Doveri-Giallatini)

Fiorentina-Milan (ore 12.30): Banti di Livorno (Vivenzi-Di Iorio/Tagliavento/Valeri-Dobosz)

Verona-Juventus (ore 20,45): Mazzoleni di Bergamo (Preti-Ranghetti/Sacchi/Calvarese-Piccinini)

Inter-Lazio (ore 18): Rocchi di Firenze (Di Liberatore-Tasso/Abisso/Damato-Schenone)

Roma-Sassuolo: Orsato di Schio (Gori-Bottegoni/Abbattista/Fabbri-Saia)

Sampdoria-Spal: Pairetto di Nichelino (Posado-Di Vuolo/Serra/Massa-Tonolini)

Torino-Genoa: Irrati di Pistoia (Alassio-Rossi L./Marini/Maresca-Lo Cicero).

