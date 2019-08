Diabolik, il Tar dà torto alla famiglia: funerali privati. Gli ultrà si organizzano: «Tutti a Roma»

di Alessia Marani

Il Tar ha respinto il ricorso della famiglia di Fabrizio Piscitelli contro l'ordinanza del Questore di Roma che ha disposto il divieto dei funerali pubblici dell'ultrà laziale ucciso a Roma «per motivi di ordine e

sicurezza». Domani, dunque, si potrebbero svolgere le esequie private di Diabolik come previsto. Ma non è escluso che da oggi parta una corsa contro il tempo per arrivare a una mediazione tra famiglia e Questura, prendendo in considerazione la possibilità di fare svolgere esequie in forma pubblica ma con dei paletti ben definiti. Senza cortei, anche brevi, al seguito del feretro, né camera ardente, soprattutto in quel di via Amulio, dove dopo un derby del 2017 venne picchiato un poliziotto e dove, di solito, i daspati seguono le partite.



Perché c'è un rischio in più: il Questore, infatti, dopo il pronunciamento del Tar a favore, potrebbe decidere di dare seguito alla sua ordinanza, disponendo di imperio il funerale privato contro il volere della famiglia e alla successiva cremazione, ma in questo modo si potrebbe riaccendere la miccia dell'odio e della violenza sugli spalti dell'Olimpico e di altri stadi italiani alla vicina ripresa del campionato. Insomma, impedendo la «santificazione» di Diabolik con un funerale in pompa magna, ci sarebbe addirittura il rischio di renderlo «un martire» agli occhi delle tifoserie più violente.



Diabolik, sfida sui funerali: ultrà pronti a violare i divieti





Intanto sui social arrivano i primi messaggi dei tifosi. «Ci vediamo domani a Roma». E ancora: «Mi sembrerà impossibile essere a Roma e non passare a casa sua», è l'omaggio dei vecchi ultras dell'Inter City firm' del West Ham United a Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli che sui social mandano messaggi di cordoglio alla tifoseria laziale orfana del proprio leader e annunciano la loro presenza a Roma già da stasera. Come molti laziali, i supporter della formazione londinese sono intenzionati a tributare l'ultimo saluto all' amico. Le due tifoserie del resto sono legate da una amicizia di vecchia data. E tra i due gruppi ultras non sono mancate le occasioni, nell'ultimo decennio, per consolidare i buoni rapporti. Più volte i tifosi degli Hammers's erano venuti a Olimpico per vivere la partita tra le file degli Irriducibili e poi festeggiare con fiumi di birra e cori insieme ai laziali nel piazzale di Ponte Milvio. Un'amicizia della quale 'Diabolik, da amante del tifo inglese - e lo stile degli Irriducibili lo rispecchia perfettamente - andava particolarmente orgoglioso.

