Diletta Leotta, arrivano le scuse degli organizzatori del Gran Galà del calcio

Niente di grave, cose che succedono, ma la gaffe di Diletta Leotta è diventata un caso nazionale. Ne abbiamo parlato qui della "papera" della conduttrice con il portiere dell'Inter, Samir Handanovic. Non ricordarsi le volte in cui il numero uno è stato sul palco del Gran Galà del Calcio è diventato un problema, soprattutto per gli organizzatori dell'evento. Tanto da pubblicare le scuse ufficiali. Eccole:



«Gli organizzatori del Gran Galà del Calcio si scusano con la conduttrice della serata Diletta Leotta per l’imprecisione involontaria di uno degli autori in merito alla premiazione del Miglior Portiere, Samir Handanovič (F.C. Internazionale). Rinnoviamo i nostri più sentiti complimenti a Diletta per la conduzione, la professionalità dimostrata e per come ha saputo gestire in modo brillante questo refuso».







