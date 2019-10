Diretta Genk-Napoli ore 18.55: le probabili formazioni

Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai propri tifosi, hanno sconfitto per 2-0 il Liverpool, detentore della coppa e protagonista assoluto anche in campionato. Brutto esordio stagionale invece per gli avversari di questa sera, che nella prima partita sono usciti sonoramente sconfitti dalla trasferta di Salisburgo col risultato di 6-2.



DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV - La partita tra Genk e Napoli sarà ovviamente visibile in tv, e in diretta, a partire dalle ore 18.55. Sarà la piattaforma satellitare di Sky a trasmettere l'evento sul canale Sky Sport 1. Per tutti i clienti sarà a disposizione la diretta streaming grazie a Skygo.







NAPOLI, ECCO CHI GIOCA - Vigilia, in apparenza, più tranqilla per il Napoli di Ancelotti, che farà visita al Genk. Carletto si aspetta di dare seguito al successo con il Liverpool. Il tecnico non ha gradito le recenti critiche. «Vedo 1000 partite a settimana e questo calcio champagne non c'è. Nel calcio bisogna anche soffrire, altrimenti è un altro sport. Lo faremo anche in Belgio. Devo dire che nel mio fortino mi sono sentito tranquillo». Ancelotti, però, si aspetta di più anche dal Napoli. «Non ho strigliato nessuno, è un termine che si utilizza con gli asini. Abbiamo fatto una valutazione della gara con il Brescia e l'atteggiamento remissivo non mi è piaciuto». Toccherà alla migliore formazione, rientra il grande ex Koulibaly («Vedrete il vero Kouly»), davanti favorita la coppia Mertens-Lozano.





GENK: (4-3-3): Coucke; Maehle, Lucumí, Dewaest, Uronen; Hrosovsky, Hagi, Berge; Ito, Samatta, Ndongala. All: Mazzù

NAPOLI: (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Milik. All: Ancelotti





