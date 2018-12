Roma fortunata, c'è il Porto. Scoglio Atletico per la Juve

L'urna di Nyon sorride alla Roma e beffa la Juventus. I giallorossi pescano negli ottavi di finale il Porto, forse la più abbordabile fra le squadre di prima fascia, mentre i bianconeri trovano l'Atletico Madrid che, insieme con il Liverpool, era tra le avversarie più ostiche della seconda fascia.



I portoghesi, che guidano il campionato lusitano, si sono qualificati per primi in un girone soft che ospitava anche Schalke, Galatasaray e Lokomotiv Mosca. E porteranno un po' di aria di derby all'Olimpico visto che in panchina c'è l'ex laziale Sergio Conceiçao.



E aria di derby respirerà anche Cristiano Ronaldo, nello scontro tra Allegri e Simeone, che è forse quello più interessante uscito dall'urna. Ma non l'unico a meritarsi i riflettori. Promettono scintille anche gli incroci tra il Liverpool di Salah, finalista della scorsa edizione, e il Bayern Monaco e quello tra il Manchester United di Mourinho e Pogba e il Psg delle stelle Cavani, Neymar e Mbappè.



Abbinamenti più morbidi per il Manchester City (con lo Schalke), il Barcellona (contro il Lione) e il Real Madrid, che pesca l'Ajax. Pronostico apertissimo nella sfida tra Tottenham e Borussia Dortmund, altro incrocio tra Premier e Bundesliga che giocheranno un “mini-torneo” al meglio delle tre sfide.



Le squadre di prima fascia, come da copione, partiranno in trasferta per poi affrontare il ritorno in casa. Gli ottavi saranno diluiti tra 12, 13, 19 e 20 febbraio (gare di andata) e 5, 6, 12 e 13 marzo (gare di ritorno).



La Roma giocherà la prima all'Olimpico il 12 febbraio, mentre il ritorno in Portogallo si disputerà il 6 marzo. La Juventus, invece, farà visita all'Atletico il 20 febbraio e poi lo attenderà allo Stadium per la supersfida del 12 marzo.





Questi gli abbinamento degli ottavi di finale:



Schalke 04 (Ger) - Manchester City (Ing)

Atletico Madrid (Spa) - Juventus (Ita)

Manchester United (Ing) - Paris SG (Fra)

Tottenham (Ing) - Borussia Dortmund (Ger)

Lione (Fra) - Barcellona (Spa)

Roma (Ita) - Porto (Por)

Ajax (Ola) - Real Madrid (Spa)

Liverpool (Ing) - Bayern Monaco (Ger).

