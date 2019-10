Diretta Wolfsberger-Roma 1-1, vantaggio di Spinazzola, pari di Liendl

E' subito scontro al vertice nella seconda giornata del Gruppo J di qualificazione ai sedicesimi di Europa League; alle 18.55 di questa sera si affrontano infatti alla Merkur Arena di Graz Wolfsberger e Roma, appaiate al comando anche se dopo una sola partita disputata.



Segui Wolfsberger-Roma in diretta



DOVE VEDERLA IN TV - Wolfsberger-Roma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta streaming, come sempre, sarà disponibile sulla piattaforma Skygo per tutti gli abbonati.





LE FORMAZIONI UFFICIALI

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer (C), Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo. A disp.: Kuttin, Gollner, Schmidt, Sprangler, Baumgartner, Wernitznig, Schmerböck. All.: Struber.



Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Fazio (C), Spinazzola; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. A disp.: Pau Lopez, Zappacosta, Juan Jesus, Kolarov, Veretout, Dzeko, Antonucci. All.: Fonseca.



Arbitro: Tiago Martins

Assistenti: Luis Campos e Pedro Almeida







© RIPRODUZIONE RISERVATA