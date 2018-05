di Redazione Sport

Il gruppo spagnolo Mediapro e Bein Sport, controllato dal Qatar, hanno strappato a Canal Plus, la storica pay-tv francese di proprietà di Vincent Bolloré, i diritti sulla Ligue 1, la serie A francese. La somma annuale dei diritti per le stagioni 2020-2024 ha superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro (1,1 miliardi).

