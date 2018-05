Mediapro presenta le garanzie ma non basta: la Lega A vota per la risoluzione

L'assemblea della Lega Serie A ha approvato all'unanimità la delibera per la risoluzione del contratto con Mediapro, che a febbraio ha vinto il bando per rivendere i diritti tv del campionato come intermediario indipendente ma non ha presentato la fideiussione necessaria.



Mediapro ha presentato alla Lega Serie A le garanzie annunciate da giorni ma ritiene che la soluzione del canale tematico «non debba esserci preclusa: è diventata oggi un'alternativa necessaria a commercializzare in modo efficace e proficuo i diritti tv, oltre a consentire di evitare ulteriori attacchi di Sky». Lo scrive la società spagnola in una Pec inviata alla Lega prima dell'assemblea chiamata a esprimersi sulla fiducia alla stessa Mediapro.



il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha chiesto durante l'Assemblea in corso a Milano, a quanto apprende l'Adnkronos, «di verbalizzare che ci riserviamo di chiedere i danni non solo a Mediapro ma anche a coloro che, dopo 3 richieste di adempiere, essendo Mediapro ancora inadempiente, ci impediscono qui in Lega di disporre dei nostri diritti».

