Diritti tv, Roures: «Al 100% Mediapro li venderà ma non c’è solo Sky»

«Al 100% venderemo i diritti». Così il socio di Mediapro, Jaume Roures, in un'intervista all'agenzia Ansa, dopo aver tranquillizzato i club di Serie A alla luce della sospensione del bando ottenuta da Sky: «Sky ha un ruolo importante, ma non c'è solo Sky. Le offerte arriveranno. Mediaset mi ha assicurato, anche dopo l'accordo con Sky, che parteciperà al bando. Nel 2018 ci sono mille modi con cui il calcio può arrivare alla gente. In Spagna Telco e calcio hanno aiutato la digitalizzazione del Paese portando la fibra da 2 a 6 milioni di punti».



«Io non sono preoccupato, non c'è nessuna base per la sospensione»: così il socio di Mediapro, Jaume Roures, all'agenzia Ansa, sulla sospensione del bando decisa dal Tribunale che ha accolto il ricorso di Sky. «Non sono sorpreso, tutto il mondo sapeva che qualcosa sarebbe successo - dice -. I diritti tv sono nostri, contesteremo il ricorso e spero nel giudizio del Tribunale del 4 maggio. Abbiamo detto che avremmo offerto 1,05 miliardi e lo abbiamo fatto, che avremmo pagato l'anticipo e l'abbiamo fatto. Abbiamo detto che verseremo la fideiussione e lo faremo, entro il 26 aprile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA