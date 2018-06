Diritti tv, la spuntano Sky e Perform. Micciché: «Raggiunti 1,4 miliardi, salvato “90° minuto”»

Sky e Perform si sono aggiudicati i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2018-2021. L'annuncio ufficiale è stato anticipato dalle parole del presidente del Genoa Enrico Preziosi. «I tre pacchetti sono stati assegnati a Sky e Perform. Mediaset non ha presentato nessuna offerta», ha dichiarato Preziosi, lasciando l'assemblea della Lega Serie A, che è ripresa poco dopo le 19, dopo la fase di trattative con Sky, Perform e Mediaset per i rilanci sui diritti tv del campionato. Le offerte hanno rispettato il prezzo minimo complessivo di 1.1 miliardi di euro? «Le offerte sono state migliori di quanto ci aspettavamo», ha risposto Preziosi.



Poi è arrivata l'investitura del presidente della Lega di A, Gaetano Micciché. «E' un giorno importante per il calcio italiano perché è arrivata a termine la questione dei diritti televisivi, dopo poco più di un anno - ha annunciato - Sono stati assegnati a Sky e Perform, che ha fatto un'offerta significativa. E' stato raggiunto importo superiore ai 973 milioni di euro, il 20% in più rispetto a ultima offerta di gennaio (830, ndc)».



«Calcolando i diritti venduti all'estero, complessivamente il valore del calcio italiano supera il miliardo e 400 milioni - ha spiegato Micciché - E' considerato un prodotto importante. C'è stato grande consenso da parte dell'assemblea, alla votazione è stata raggiunta l'unanimità ed è una mia forte soddisfazione. Riparte "90° Minuto". Siamo riusciti a ottenere maggior elasticità per le trasmissioni in chiaro. Quindi la storica trasmissione per i prossimi tre anni andrà in onda». «Quello che si è riusciti a fare in queste settimane è di grande rilievo per tutti coloro che operano in questo mondo - ha concluso il numero uno della Lega calcio - Doppio abbonamento? Si evita, ci sono già trattative in corso tra Sky e Perform».

