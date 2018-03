Diritti tv, slitta la pubblicazione dei pacchetti Mediapro

Il primo effetto sul fronte dei diritti tv della Serie A dell'accordo fra Sky e Mediaset è lo slittamento della pubblicazione da parte di Mediapro dei pacchetti con cui dovrebbe rivendere il campionato. Da Mediapro non filtrano commenti ma, a quanto si apprende, è in stand by la pubblicazione dei pacchetti, inizialmente attesa entro martedì. Secondo fonti vicine al dossier, Mediapro attende un eventuale pronunciamento dell' Antitrust sull'alleanza televisiva e nuovi incontri con gli operatori, e nei pensieri dei manager spagnoli c'è sempre l'ipotesi del canale della Lega.



Come spiegano le fonti, fino a ieri sera l'attesa per la pubblicazione del bando, già definito, era legata alla ricerca di spazi negli annunci legali sui quotidiani. Poi tutto è stato fermato di fronte alla notizia dell'alleanza a sorpresa fra Sky e Mediaset, che prevede lo sbarco della società controllata da Murdoch sul digitale terrestre, anche con parte della sua offerta sportiva, e di Premium sul satellite, oltre a preparare, di fatto, la cessione di gran parte dell'attività della pay-tv del Biscione a Sky. Ora Mediapro, che ha già versato l'anticipo da 50 milioni di euro più iva ed entro il 26 aprile deve presentare la fideiussione da per il miliardo e 50 milioni di euro con cui si è assicurato il ruolo di intermediario indipendente per rivendere i diritti tv della Serie A, ha sospeso la pubblicazione del bando. Come spiegano le fonti, quel progetto di suddivisione di pacchetti era basato su una serie di pre-accordi con alcuni operatori che potrebbero non avere più senso di fronte al nuovo scenario. Nei prossimi giorni sarà più chiaro l'orientamento dei manager della società audiovisiva con base in Spagna, che da sempre considerano la realizzazione di un canale della Serie A, la soluzione che crea più valore per la Lega e i club. Ora potrebbero tentare a puntare ancora su questo progetto, che non era contemplato nel bando vinto, come ha chiarito l'Antitrust.

