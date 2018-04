Donnarumma fa chiarezza: «Il mio video solo uno sfottò allo zio, nulla contro il Napoli»

Il portiere napoletano del Milan, Gigio Donnarumma, fa chiarezza in seguito alle polemiche per il suo video in cui dice «scusa, volevo togliere la mano ma non ci sono riuscito...», riferendosi alla parata su Arkadiusz Milik in Milan-Napoli e che è stato frainteso da qualcuno, con polemiche conseguenti.



«Il messaggio era solo uno sfottò in famiglia con mio zio, con cui scherzo sempre prima e dopo le partite - ha chiarito il talentuoso portierione rossonero, originiario di Castellammare di Stabia, a due passi da Napoli -. Non c'è nulla contro Napoli, i napoletani e contro nessuno. Mi dispiace che qualcuno abbia pensato male e frainteso queste mie parole». Resta l'incredibile parata di Gigio, arrivata al 91', che ha tolto agli azzurri di Sarri molte speranze di riprendere la Juve nella lotta per lo scudetto, a sei giornate dalla fine. E per questa impresa molti a Napoli lo chiamano già "Core 'ngrato".



