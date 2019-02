Paura per Douglas Costa della Juve, incidente in autostrada con la Jeep Cherokee: ferito un uomo

di Simone Pierini

Paura per Douglas Costa, coinvolto in un incidente in autostrada. Il calciatore brasiliano della Juventus questa mattina intorno alle 11,15 ha avuto un incidente lungo la corsia per Torino dell’autostrada A4 nel comune di Santhià (Vercelli).



Al volante della sua Jeep Cherokee fortunatamente ne è uscito illeso. Ferito invece un un uomo di 47 anni al volante di una Fiat Punto, trasportato in codice giallo all’ospedale di Biella.

