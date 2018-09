Douglas Costa: «Scuse a Di Francesco? Non sapete cosa mi ha detto»

di Redazione Sport

«Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni. Tu non sai quello che mi ha detto... ma poco male...chiedo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho sbagliato». Douglas Costa torna così sulla reazione nei confronti di Di Francesco, nei minuti finali della partita vinta 2-1 dalla Juventus contro il Sassuolo, che gli è costata l'espulsione. E per la quale, ora, la Procura federale ha chiesto la prova tv. Sul suo profilo Instagram, il giocatore risponde a una follower, tra i tanti che gli chiedono di scusarsi anche con il suo avversario.



Sul profilo di Douglas Costa, a seguito delle scuse postate ieri ai compagni e ai propri tifosi, sono centinaia i commenti comparsi nelle ultime ore. Tra questi anche quello dell'ex compagno Patrice Evra: «Sai che il simbolo della Juve è una zebra, non un lama. Ti sei scusato per il tuo gesto... però la gente non saprà mai cosa ti avrà detto...», scrive l'ex bianconero. Agli insulti di tanti follower, anche a sfondo razzista, replicano i messaggi di alcuni compagni juventini, da Perin a Alex Sandro e Pinsoglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA