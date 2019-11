Dybala, saluto militare con Demiral dopo il gol: «Solo uno scherzo». Il web non perdona: «Non sulla morte dei bambini»

Paulo Dybala incanta in Champions League, ma la sua esultanza dopo la magia su punizione contro l'Atletico Madrid fa discutere. Il talento della Juventus ha festeggiato il gol-vittoria contro gli spagnoli facendo il saluto militare e poi correndo ad abbracciare il suo compagno di squadra turco Merih Demiral seduto in panchina. Il gesto ha subito richiamato alla mente il saluto militare con cui i giocatori della nazionale turca hanno espresso il loro appoggio al presidente Recep Tayyip Erdogan all'inizio dell'offensiva contro i curdi in Siria. Dybala nel post-partita ha subito precisato: «Nessun messaggio politico, è solo uno scherzo che facciamo sempre con Demiral per le foto che sono uscite di lui che faceva il saluto militare».







Ma la sua esultanza non è passata inosservata soprattutto in Turchia, dove l'argomento è ancora particolarmente caldo. E anche in Italia in tanti hanno commentato il gesto sui social, spesso criticando 'La Joya'. «Omaggi un tuo compagno imitandone la linguaccia, l'aeroplanino, il violino, il ciuccio. Ma non il saluto militare, portatore di un vile messaggio politico», «Era solo uno scherzo, 'del c...' ha dimenticato di aggiungerlo», «Caro Dybala, un capolavoro sportivo e una cagata. Non si scherza sulla vita e sulla morte di bambini, donne, gente costretta ad abbandonare la propria casa. Sul massacro di chi difende la propria terra», sono alcuni dei commenti che si leggono sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA