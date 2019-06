Dzeko manda messaggi d'amore all'Inter: l'indizio social scatena i tifosi

di Gianluca Lengua

Edin Dzeko manda messaggi subliminali all’Inter, la squadra in cui con ogni probabilità giocherà a partire dalla prossima stagione. Dopo la partita di ieri contro l’Italia (in cui ha segnato il gol del momentaneo vantaggio), l’attaccante è andato in vacanza a Portofino per qualche giorno di relax, informando i suoi follower su Instagram con una foto che lo ritrae in primo piano con gli occhiali da sole. Sono migliaia i commenti sotto al post dei tifosi romanisti che gli hanno chiesto di rimanere, ma altrettanti quelli dei supporter interisti pronti ad accoglierlo a Milano. Un utente ha anche pubblicato dei cuori neri e azzurri a cui Dzeko ha messo un like. Un messaggio nascosto o un errore di digitazione? A breve il futuro di Edin sarà definito e con ogni probabilità lontano dalla Capitale.



LE CIFRE

Nelle ultime ore l’affare ha subito un’accelerata importante, ma la Roma non intenzione di svendere il bosniaco: la richiesta partita da Trigoria si aggira attorno ai 20 milioni di euro, mentre l’Inter sarebbe disposta a pagarne non più 13,5. «Sono ancora un giocatore della Roma. È stata una stagione molto lunga, ora pensiamo alle vacanze e poi vedremo che succede», sono le sue parole al termine della partita di ieri tra Italia e Bosnia.

