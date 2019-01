Emiliano Sala, ora si litiga per i soldi: «Nantes e Cardiff non vogliono rinunciare ai 17 milioni»

di Domenico Zurlo

Di Emiliano Sala non c’è più traccia ormai da lunedì sera: dopo tre giorni e mezzo di ricerche, ieri la polizia ha deciso di interrompere le operazioni , parlando di «remote possibilità che il calciatore argentino e il pilota possano essere ancora vivi». Ma dietro la drammatica vicenda del bomber 28enne c’è ora una vicenda che ha del grottesco e riguarda i soldi del suo recente passaggio dal Nantes al Cardiff.

Pochi giorni prima della sua scomparsa infatti Sala era passato dalla Ligue 1 alla Premier League per 17 milioni di euro, cifra record per il club gallese che non aveva mai speso così tanti soldi per un giocatore: ma come era prevedibile che succedesse, dopo il drammatico destino di Sala è iniziato un braccio di ferro tra le due società. Il Nantes non vuole rinunciare a quei soldi, il Cardiff non vuole spenderli.



, presidente del Nantes (che non sapeva nemmeno che Sala fosse tornato in Francia a salutare gli ex compagni), è stato categorico: «Non è più un nostro giocatore». Il suo collega gallese,, a Sky Sports ha ribattuto: «Il Cardiff ha la responsabilità di mettersi d’accordo con i giocatori in caso di viaggi - ha rivelato - il nostro piano prevedeva un viaggio in treno Nantes-Parigi, poi Parigi-Heathrow al ritorno. Itinerario che per Emiliano era troppo lungo, quindi si è organizzato per conto suo».Insomma i denari in ballo sono tanti:. E la questione dal punto di vista giuridico è semplice: se il contratto è stato depositato, il Cardiff deve pagare. Altrimenti ci si può rivolgere alla commissione Fifa per fare un ricorso. Certamente una battaglia che, se da un lato è legittima dal punto di vista finanziario o del business, dall’altra, a poche ore dallo stop alle ricerche del suo eventuale cadavere, appare fuori luogo, ai limiti dello

