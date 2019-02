Empoli-Chievo 0-0 La diretta Scontro salvezza al Castellani

La sfida tra Empoli e Chievo apre il programma della 22a giornata di Serie A; i toscani giocano di nuovo in casa dopo che nel posticipo di lunedì scorso hanno segnato il passo al cospetto del Genoa col punteggio di 1-3, e cercano 3 punti che sarebbero fondamentali per tenere a distanza il terzultimo posto. Il Chievo, dal canto suo, ultimo con 8 punti, ha bisogno di vincere per poter rimandare la resa ad una retrocessione che si fa purtroppo sempre più vicina.



SEGUI LA DIRETTA



Empoli e Chievo hanno giocato già 7 volte in Toscana quando in palio c'erano i 3 punti per il massimo campionato di calcio nostrano, ed il bilancio vede in leggero vantaggio i padroni di casa con 3 vittorie a 2; un paio anche il numero dei pareggi. L'affermazione dei padroni di casa è però il risultato che manca da più tempo, dal girone di ritorno del campionato 2014/2015: 3-0 grazie al vantaggio di Rugani e alla doppietta di Maccarone a suggellare la vittoria dell'Empoli.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Pasqual; Farias, Caputo.



CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, BarbaM Kiyine, Hetemaj, Rigoni, Jaroszynski; Giaccherini; Pellissier, Stepinski

© RIPRODUZIONE RISERVATA