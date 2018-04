Empoli promosso in A, bene il Cittadella: ormai sicuri i playoff

L'Empoli è promosso in serie A per la stagione 2018-2019. La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli ha ottenuto la certezza matematica del salto di categoria, con quattro giornate di anticipo sulla fine del torneo cadetto, grazie al pareggio di oggi per 1-1 con il Novara. Per l'Empoli è la sesta promozione nella massima serie.



Ottima giornata per le venete di B: dopo il 3-0 ieri del Venezia sul Palermo, anche il Cittadella vince in casa battendo 3-1 il Foggia al Tombolato e salendo a +7 sui pugliesi, ipotecando la qualificazione ai playoff.



Nel primo tempo il Foggia fa la partita, ma il Cittadella è più pericoloso e Noppert deve superarsi in un paio di occasioni. La ripresa si apre con il gol del Cittadella al 47': cross di Benedetti sfiorato da Kouame, deviazione di Calabresi e palla in rete. La reazione del Foggia non si fa attendere: al 58' Mazzeo colpisce il palo, al 62' Deli supera Alfonso dopo una bella azione personale e sigla l'1-1. Il pareggio dura poco: al 63' infatti Vido prolunga una rimessa laterale di Salvi e Schenetti insacca il 2-1 sottoporta. Il Foggia sparisce e al 75' il Cittadella trova il 3-1 con Vido, che raccoglie un assist di Kouame e fulmina Noppert.

