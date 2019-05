Juventus-Torino, Allegri perde Emre Can a poche ore dal derby

Un imprevisto a poche ore dal fischio d’inizio del derby complica i piani di Max Allegri. Nella rifinitura di questa mattina si è fermato Emre Can - al suo posto è stato convocato il baby Muratore -, assenza pesante che modifica l’assetto tattico a la scelta degli 11 titolati contro il Torino. Confermata la difesa a quattro ma in un 4-4-2 con Cancelo, Bonucci, Chiellini e Spinazzola (in vantaggio su De Sciglio) davanti a Szczesny. A centrocampo Cuadrado, Pjanic, Matuidi e Bernardeschi, davanti Kean (la novità di questa mattina) e Ronaldo. Uomini contati a centrocampo e in attacco per Max Allegri, il Toro fiuta il colpaccio Champions.

