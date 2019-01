Roma-Entella 1-0 La Diretta Schick di tacco dopo 24 secondi

Inizia questa sera all'Olimpico l'avventura stagionale della Roma in Coppa Italia, competizione che i giallorossi hanno vinto per ben 9 volte anche se l'ultima risale all'annata 2007/2008; nella capitale arriva la Virtus Entella, squadra di Serie C giunta allo storico traguardo degli ottavi di finale dopo avere avuto la meglio della Robur Siena al secondo turno, la Salernitana al terzo e del Genoa al quarto in un emozionante match terminato con la lotteria dei calci di rigore.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Pastore, Kluivert; Schick

A disp.: Fuzato, Greco, Florenzi, Marcano, Santon, Luca Pellegrini, Coric, Zaniolo, Riccardi, Kluivert, Dzeko

All.: Di Francesco

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Crialese; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Adorjan; Mota Carvalho, Caturano.

A disp.: Massolo, Benedetti, Puntoriere, Ardizzone, Petrovic, De Santis, Icardi, Di Cosmo, Martinho, Cleur, De Rigo, Mancosu

All.: Boscaglia

