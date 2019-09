Eto'o annuncia il ritiro: «Mi aspettano nuove sfide»

Samuel Etòo, l'uomo del triplete, si ritira. Lo annuncia llo stessp campione camerunense, che ha compiuto 38 anni a marzo, con un post. «È la fine, verso una nuova sfida. Grazie a tutti, tanto amore e adrenalina» il suo scritto metà in francese e metà in inglese («The end...vers un nouveau défi») che lascia appunto intendere l'intenzione di fermarsi. Nel corso della sua carriera ha vinto tanto, nel 2010 conquistò il triplete con l'Inter.









Un altro triplete l'aveva conquistato con il Barcellona nel 2009. In nerazzurro Etòo ha giocato 102 partite segnando 53 reti, conquistando una Champions, uno scudetto, due volte la Coppa Italia, una Supercoppa italiana e un Mondiale per club. Etòo ha anche conquistato l'oro olimpico con la nazionale del Camerun a Sydney 2000, e ha vinto due volte la Coppa D'Africa. Etòo è ancora il capocannoniere della nazionale camerunenze con 56 gol. La strepitosa carriera di questo attaccante, considerato fra i più grandi attaccanti di sempre in Africa, cominciò nella scuola calcio di Kadji nel suo paese, prima di spiccare il volo verso grandi club come Real Madrid, Barcellona, Chelsea e molti altri. In Italia, oltre che nell'Inter, ha giocato anche nella Sampdoria nel 2015, gli ultimi tempi della sua carriera li ha trascorsi in Turchia, per finire l'anno scorso in Qatar, dove il 17 aprile ha giocato la sua ultima partita ufficiale. Ora l'addio al calcio giocato e l'inizio di una nuova vita, alle prese con i cinque figli e con le sue attività benefiche e di solidarietà, e contro il razzismo, in giro per il mondo.

