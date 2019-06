Dopo le nette vittorie contro Finlandia (2-0) e Liechtenstein (6-0) l'Italia di Mancini è chiamata ad Atene contro la Grecia alla prima, seria, verifica delle sue ambizioni. Gli azzurri comandano il Girone J di qualificazione a Euro2020 (due forse tre gare si disputeranno in Italia) con 6 punti, seguiti a quota 4 dagli ellenici che hanno battuto il Liechtenstein 2-0 e pareggiato 2-2 con la Bosnia, gare giocate entrambe in trasferta. Passano le prime due classificate e dopo la storica, drammatica, esclusione dai Mondiali in Russia gli azzurri non possono sbagliare.



