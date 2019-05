Europa League, ok le inglesi: l'Arsenal batte in casa il Valencia (3-1) e il Chelsea pareggia a Francoforte con l'Eintracht (1-1)

di Valerio Cassetta

Bene le inglesi, nelle semifinali d'andata di Europa League. Vittoria netta e convincente dell'Arsenal a Londra e pareggio prezioso del Chlesea a Francoforte contro l'Eintracht. Le gare di ritorno sono in programma giovedì 9 maggio.



ARSENAL-VALENCIA 3-1

Una vittoria in rimonta per puntare la finale di Baku. L’Arsenal vince 3-1 nell’andata della semifinale di Europa League contro il Valencia. La squadra di Emery con una doppietta di Lacazette e una rete di Aubameyang ribalta in casa il vantaggio degli spagnoli firmato con un colpo di testa da Diakhaby. Niente da fare per i ragazzi di Marcelino che partono forte e dopo diedi minuti sugli sviluppi di un calcio d'angolo passano in vantaggio. La rete sveglia gli inglesi che al 18’ pareggiano con un perfetto contropiede: Aubameyang scatta in campo aperto, poi serve Lacazette che di piatto a porta vuota fa 1-1. I Gunners prendono coraggio e dopo sette minuti raddoppiano ancora con Lacazette: sul traversone di Xhaka il francese schiaccia di testa e batte un Neto non è impeccabile. Nel secondo tempo i londinesi attaccano a spron battuto e al 90’ vanno ancora in gol: cross di Kolasinac per Aubameyang che non sbaglia. Un risultato negativo per il Valencia, chiamato a compiere “la remuntada” tra sette giorni al Mestalla.



EINTRACHT-CHELSEA 1-1

Un pari d’oro, aspettando il ritorno. Il Chelsea di Sarri pareggia 1-1 in casa dell’Eintracht Francoforte nell’altra semifinale d’andata della competizione. Tedeschi avanti con un gol del solito Jovic, ma allo scadere del primo tempo Pedro ristabilisce l’equilibrio. La rete dello spagnolo dá fiducia ai Blues: David Luiz colpisce la traversa su punizione. Verdetto rinviato alla gara di ritorno, tra sette giorni a Stamford Bridge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA