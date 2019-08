Torino batte 4-1 Debrecen e va al 3. turno: affronterà lo Shaktyor

Il Torino si è qualificato per il terzo turno dei preliminari di Europa League. Nel ritorno del secondo turno i granata hanno battuto gli ungheresi del Debrecen 4-1 (all'andata 3-0 per il Torino). Nel prossimo turno la formazione di Walter Mazzarri affronterà i bielorussi dello Shaktyor Soligorsk che hanno pareggiato (0-0) contro i danesi dell'Esbjerg (promozione ottenuta grazie al successo nel match d'andata:2-0), Appuntamento l'8 agosto a Torino, ritorno il 15 agosto in Bielorussia.

