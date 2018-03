Europa League, violenza ultras a Bilbao: i tifosi del Marsiglia aggrediscono due steward, uno accoltellato al collo

Tensione sugli spalti del San Mames per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League fra l'Athletic Bilbao e il Marsiglia di Rudi Garcia. Protagonisti in negativo gli ultras francesi, che dopo aver provocato alcuni incidenti in città hanno replicato pure allo stadio, accendendo e lanciando dei fumogeni all'entrata in campo delle squadre e ferendo una ragazza.



La polizia basca ha compiuto alcune cariche per calmare gli animi, ma due steward sono rimasti feriti, uno al collo e uno alla mano. Entrambi sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non preoccupano. La partita, poi, si è conclusa con il successo e la qualificazione del Marsiglia (2-1).



Alcuni giorni fa, sempre a Bilbao, durante un'altra gara (quella volta contro lo Spartak Mosca), erano scoppiati scontri fra tifoserie. In quel caso un poliziotto, colpito da infarto, ci rimise la vita.

