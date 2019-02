Europa League, ecco gli accoppiamenti degli ottavi: Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo

Si è concluso il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. A Nyon l'urna ha regalato avversari diffcili ma non proibitivi per Napoli e Inter. La squadra di Ancelotti affronterà gli austriaci del Salisburgo, mentre i nerazzurri i tedeschi dell'Eintracht di Francoforte. Le gare d' andata si giocheranno il 7 marzo, il ritorno il 14.

Questi gli accoppiamenti



- Zenit - Villarreal

- Arsenal - Rennes

- Siviglia -Slavia Praga

- Valencia - Krasnodar

- Napoli - Salisburgo

- Dinamo Z - Benfica

- Eintracht - Inter

- Chelsea - Dinamo Kiev









