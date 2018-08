L'ex calciatore della Fiorentina Thomas Repka: «Fate sesso con mia moglie»

Ricordate Thomas Repka, ex difensore ceco molto noto per la sua durezza e vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi con la Fiorentina? Oggi ha 44 anni ed è stato condannato a sei mesi di carcere in seguito alla denuncia sporta dalla sua ex moglie: ecco cosa è successo.







Repka, secondo quanto stabilito dal tribunale di Brno, ha pubblicato almeno tre annunci, tutti falsi, in cui offriva prestazioni sessuali a pagamento da parte dell'ex moglie, Vladka Erbova. Tutti gli annunci erano corredati da foto della donna e dal suo numero di telefono, ma sembra che Repka non abbia agito da solo: ad aiutarlo, nel realizzare uno degli annunci, era stata la sua attuale compagna. La donna è stata condannata a pagare una multa di quasi duemila euro.



L'ex difensore, in aula, ha ammesso tutte le proprie responsabilità: «Ho sbagliato e mi dispiace, ma la relazione con la mia ex moglie non è buona. Volevo vendicarmi perché non mi fa vedere nostro figlio». Non è la prima volta che Repka e la sua ex moglie finiscono in tribunale: in passato, l'ex viola era stato condannato per non aver pagato gli alimenti per il figlio.

