Fantacalcio, i consigli per la 23ª giornata di Serie A

di Jacopo Belviso

Durerà quattro giorni la 23ª giornata di Serie A: dettaglio questo che avrà delle inevitabili ripercussioni sul fantacalcio e sullo schieramento delle formazioni. Un turno di campionato che vedrà l’interessante sfida tra Fiorentina e Napoli e terminerà domenica 10 febbraio con il Milan di Rino Gattuso che affronterà il Cagliari. Ad aprire le danze, oggi giovedì 7 febbraio alle 20.30, la Lazio di Simone Inzaghi affronterà l’Empoli guidato da Beppe Iachini. La Roma sarà ospite del Chievo nell'anticipo di domani sera, venerdì 8 febbraio, al Bentegodi. Una partita delicata per la squadra di Mister Di Francesco che, con i 3 punti, metterebbe pressione al Milan e alimenterebbe le speranze di arrivare al quarto posto. Perciò, non sarà facile per i fantallenatori, che dovranno tenere conto dei vari infortuni, delle squalifiche e del turnover ( la Roma affronta il Porto martedì 12 febbraio allo stadio Olimpico).



LAZIO - EMPOLI

Consigliati: Strakosha può essere la scelta giusta se si punta al bonus tra i pali. Milinkovic-Savic rientra dalla squalifica e può tornare a dirigere il centrocampo laziale, vista anche l’assenza di Parolo. Dal primo minuto in campo Caicedo, a segno lunedì sera contro il Frosinone, che potrebbe nuovamente non deludere. Acerbi e Radu si confermano pilastri intoccabili per la difesa biancazzurra. Nell’Empoli fiducia a Di Lorenzo, mentre in attacco convince Caputo, anche per la doppietta realizzata contro il Chievo la scorsa giornata.

Da non schierare: Immobile riposerà a causa di un risentimento muscolare (su Instagram ha comunque scritto “Per tutti i miei fantallenatori: giovedì potrei giocare,oppure no! La scelta sta a voi").







Attenzione a Luis Alberto non al top,potrebbe partire dalla panchina. Non convince neanche Bastos. Nell’Empoli meglio evitare i difensori, Vaseli e Pasqual potrebbero sfigurare.

Le scommesse: Nella Lazio potrebbe debuttare il nuovo acquisto Romulo. Tra i centrocampisti toscani Krunic può essere la scelta giusta.



CHIEVO- ROMA

Consigliati: Pellissier è costretto al forfait, ci sarà Stepinski che potrebbe dar fastidio alla difesa giallorossa. Sorrentino è solito esaltarsi quando affronta i romani, ma mantenere la porta inviolata è una sfida quasi impossibile. Kiyine non male come idea. Dioussè alla sua prima da titolare.

Gioca Mirante (Olsen riposa a causa di un problema al ginocchio). Non si può tenere fuori Kolarov, forte anche del sostegno del Mister e della squadra (soprattutto del capitano De Rossi che su Instagram gli ha commentato la foto con un cuore e due parole, «Fratello mio», che valgono più di una difesa d’ufficio).







Da schierare anche Zaniolo e Karsdorp, fiducia anche ad El Shaarawy e Dzeko.

Da non schierare: Da evitare i difensori clivensi, rischiano voti negativi e malus. Nella Roma riposa De Rossi. Dubbi su Nzonzi. Out Manolas e Olsen.

Le scommesse: Giaccherini a centrocampo può creare insidie, mentre potrebbe essere la partita giusta per la rinascita di Florenzi. Cristante in campo per stupire.



FIORENTINA- NAPOLI

Consigliati: Muriel e Chiesa sono da schierare, possono fare la grande prestazione. Veretout è l’uomo dei piazzati, perciò il bonus è sempre dietro l’angolo. Nel Napoli non dovrebbe deludere Koulibaly, conferma Milik e Zielinski.

Da non schierare: Emergenza in difesa per i viola, meglio evitare Ceccherini e Laurini. Anche Gerson può soffrire in mediana. Allan a rischio cartellino perciò escludibile. Mario Rui e Albiol

(lo spagnolo non è al top) potrebbero soffrire nella sfida al Franchi.

Le scommesse: Simeone potrebbe sorprendere, (partirebbe dalla panchina perciò meglio tutelarsi con i cambi). Per i partenopei Fabian Ruiz stupirà. Mertens ok, ma solo con la copertura di riserva.



PARMA-INTER

Consigliati : Nessun dubbio su Gervinho, dopo la prestazione contro la Juventus. Bastoni non vorrà assolutamente sfigurare contro i nerazzurri. Kucka ispira. Per i nerazzurri Handanovic, Skriniar e Brozovic sono le poche certezze in questo momento.

Da non schierare: Meglio lasciar perdere Bruno Alves, a rischio malus, come tutta la difesa parmense. Nell’Inter meglio evitare i terzini. Gagliardini si può evitare. Nainggolan non è in forma, ma se non si hanno valide alternative potrebbe ricambiare la fiducia.

Le scommesse: Biabiany completerà il tridente e da ex vorrà fare una grande prestazione. Perisic e Candreva sono a caccia di riscatto. Keita B. è uno dei pochi cambi che avrà a dispozione Spalletti.



BOLOGNA-GENOA

Consigliati: In campo Palacio e Soriano. Santander rischia la pausa, perciò potrebbe essere l’occasione per rilanciare Destro (sempre con una valida alternativa in panchina). Entrambi i portiere possono puntare al bonus. Nel Genova, Sanabria in campo e Lazovic potrebbe stupire.

Da non schierare: Mbaye potrebbe soffrire. Poli, cartellino-vicino. Bessa e Veloso non convincono.

Le scommesse: Djks può essere una soluzione. Lerager pronto ad entrare. La scommessa è Radu tra i pali e Kouamé esterno d’attacco.



ATALANTA-SPAL

Consigliati: Atalanta in forma, con un reparto offensivo difficile da escludere. Ilicic va schierato. Zapata ha una media voto da urlo. Gomez in campo (anche se potrebbe riposare in vista dello scontro diretto con il Milan che profuma di Champions). Fiducia a Freuler.

Per la Spal, l’ex Petagna da inserire. Kurtic può trovare il bonus, soprattutto dalla lunga distanza.

Da non schierare: La difesa ferrarese potrebbe soffrire molto le incursioni bergamasche, perciò meglio evitare. Antenucci e Paloschi non in forma.

Le scommesse: Hateboer e Castagne coppia da scommessa vincente.



SAMPDORIA-FROSINONE

Consigliati: Quagliarella insostituibile. Ballottaggio Gabbiadini-Defrel: più probabile il primo, ma meglio tutelarsi in panchina. Torna Praet che punta al bonus. Ramirez da inserire. Ciano punto fisso per il Frosinone.

Da non schierare : La Sampdoria vuole fare punti. Attacco aggressivo dei blucerchiati. Meglio evitare i difensori ciociari.

Le scommesse: Per la Samp, spazio al brasiliano Tavares che potrebbe stupire. Nel Frosinone, per i più coraggiosi, la scommessa più essere Capuano



TORINO-UDINESE

Consigliati: Sirigu punta al bonus. Belotti può punire i friulani. I.Falque torna titolare. Fiducia anche in De Silvrestri, anche se meglio tutelarsi in panchina. Nell’Udinese, ok De Paul, soprattutto in quanto rigorista. Mandragora potrebbe incidere.

Da non schierare: Baselli evitabile. Retroguardia bianconera a rischio malus, meglio non rischiare.

Le scommesse: Okaka potrebbe illuminare gli occhi del fantallenatore più audace. Aina è la scommessa color granata.



SASSUOLO-JUVENTUS

Consigliati: Lirola ok. Locatelli unica certezza. Per la Juve, Dybala torna titolare e Ronaldo è irrinunciabile. Cancelo e A.Sandro possono riscattare la difesa bianconera.

Da non schierare : La retroguardia neroverde è un azzardo contro l’attacco juventino. Rugani e Caceres non convincono.

Le scommesse: I più coraggiosi possono puntare sulle quattro B: la coppia d’attacco

B and B: Berardi-Babacar e - con le giuste coperture in panchina - Bernardeschi-Bentancur.



MILAN-CAGLIARI

Consigliati: Donnarumma punta a preservare la porta inviolata. Romagnoli certezza. Suso ha il bonus in canna. Piatek 100%.

Conferme per Pavoletti e J.Pedro, che trascinano l’attacco sardo.Torna Barella che convince.

Da non schierare: Calhanoglu rischia il posto (se schierato bisogna predisporre le giuste coperture in panchina). Evitiamo i centrali del Cagliari, non sarà facile gestire l’attacco rossonero. Cigarini non al top. Le scommesse: Paqueta-Piatek-Pavoletti. Questo match potrebbe essere ricordato come la partita delle tre P. Scalpita anche Cutrone, che vuole riconquistare a pieno la fiducia di Mister Gattuso.

