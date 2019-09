Fc Bassano 1903, esordio al Mercante contro la Calidonense

E’ l’ora del campionato. Il Fc Bassano 1903 è pronto per l’esordio in Promozione, categoria raggiunta dopo la dominante vittoria della scorsa Prima Categoria. Un mercato faraonico, ben 17 arrivi (molti da categorie superiori), una squadra che parte con i favori dei pronostici insieme allo Schio, al Tombolo e al Cornedo: c’è dunque grande attesa per vedere l’esordio al Mercante in campionato, dopo le due prime gare ufficiali di Coppa. Sfide che hanno visto i derby con Marosticense e Rosà terminare con la sconfitta al Maroso per 2-1 e la vittoria nello stadio bassanese contro i gialloneri per 2-0, due gare che hanno dato segnali importanti a mister Francesco “Checco” Maino in vista della Calidonense. “Dobbiamo lavorare molto come gruppo, perché singolarmente abbiamo tanto talento Ma – spiega l’allenatore dei giallorossi – posso avere i migliori venti rematori della gara, ma se cinque spingono dalla parte sbagliata, non si vince”. La metafora dell’esperto tecnico fa capire che non basta solo il talento (e, a Bassano, ne è arrivato tantissimo: Calgaro, Mason, Cacciotti, Baggio, Zanin per dirne alcuni), ma anche tanto impegno a formare un gruppo coeso e riuscire a amalgamare giocatori arrivati da tutta la provincia.



Esordio in campionato dunque al Mercante, ore 15.30 di domenica, contro la formazione di Caldogno, retrocessa lo scorso anno dall’Eccellenza e con un gruppo ben consolidato: è l’inizio di un girone di andata che vedrà, dopo questa gara, un trittico di derby che non potranno che far emozionare i tifosi giallorossi: si parte subito con la sfida con la Marosticense, si affronta il Valbrenta (squadra da cui il Bassano ha prelevato un gruppo importante di giocatori e che verrà riaffrontato in Coppa Veneto il 18) e finendo a Rosà, allo Stadio Zen. Tra le partite più attese, sicuramente la sfuda conto lo Schio, il 13 ottobre, mentre saranno due le gare consecutive in casa il primo e il 8 Dicembre.



Bassano che parte nettamente tra le favorite, forte di una rosa che a livello di nomi – come spiegato dallo stesso mister – ha pochi rivali e di un seguito che anche in Promozione farà la differenza: lo scorso anno i giallorossi vinsero tutte le gare in casa, possono contare su almeno 1000 presenze a partita e anche quest’anno la campagna abbonamenti ha fatto numeri importantissimi per le categorie inferiori. Senza contare il supporto dei Fedelissimi, che anche in questa stagione delizieranno tutti i presenti allo stadio con il famoso “Terzo Tempo”.



C’è tanta attesa, manca pochissimo: il Bassano sta per ricominciare la sua avventura in campionato, obbiettivo vincere questa Promozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA