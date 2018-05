Federcalcio, Gravina: «Sta partendo la richiesta di convocazione dell'assemblea elettiva»

di Redazione Sport

«Sta partendo la richiesta di convocazione dell'assemblea elettiva». Lo ha annunciato il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al termine dell'incontro con le altre componenti federali (Lnd, Aic e Aia) intenzionate a candidare Giancarlo Abete alla presidenza della Figc. Una volta partita la richiesta, il commissario Roberto Fabbricini dovrà convocare entro 90 giorni l'assemblea elettiva. In un comunicato, le quattro componenti fanno sapere di avere «completato la raccolta delle firme dei delegati per la richiesta di convocazione dell'Assemblea elettiva della Figc». «Il documento formale -si legge nella nota- è in via di predisposizione e sarà presentato in Figc con la candidatura a presidente di Giancarlo Abete».

