Esulta dopo il gol, picchiato dai tifosi: due ultras padovani alla sbarra

FELTRE - Un gol galeotto quello che fece esultare gli ultras del Padova nella partita contro l'Union Ripa La Fenadora del 3 maggio di 3 anni fa allo stadio di Feltre. Due tifosi biancoscudati sono finiti alla sbarra con l'accusa di lesioni personali.



Si tratta dei padovani Gabriele Greggio, 27enne e Alessandro Rizzo, 37enne. Sono entrambi difesi dall'avvocato di fiducia Giovanni Adami del Foro di Udine. Parte civile, nel procedimento, un altro appassionato del Padova, Mauro Taverna, che si è costituito proprio ieri mattina in Tribunale a Belluno, tramite l'avvocato Elisabetta Costa del Foro di Padova. Ma l'udienza che si è tenuta ieri, di fronte al giudice Antonella Coniglio con il pm Sandra Rossi era semplicemente interlocutoria: sono stati ammessi testi e prove e è stato rinviato all'11 marzo, quando ci sarà un nuovo rinvio prima di entrare nel vivo.



Quel 3 maggio 2015, secondo quanto ricostruito dalla Procura, Taverna avrebbe esultato al momento del gol che decretò la vittoria del Padova. Si sarebbe aggrappato alla rete esultando. È allora che sarebbero arrivati altri ultras amici che gli avrebbero intimato: «Scendi, scendi subito». Uno di questi l'avrebbe fatto scendere trascinandolo e un secondo lo avrebbe colpito, dandogli un pugno. Secondo quanto accertato due di questi ultras erano Greggio e Rizzo, che sono finiti alla sbarra.

La tensione in quell'incontro era altissima: l'Union Ripa La Fenadora infatti era riuscita a pareggiare con i Biancoscudati e la partita era rimasta in forse fino all'ultimo: poi il gol del 2 a 1 per il Padova e l'esultanza dei tifosi. Un po' troppo violenta.

