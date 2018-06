Figc, ecco tutti i numeri della Var: errori arbitrali ridotti all' 0,89%

di Redazione Sport

La Figc ha pubblicato tutti i numeri relativi al primo anno di Var nel nostro campionato. Il bilancio è assolutamente positivo. Grazie alla sinergia tra la Lega Serie A, la FIGC e l’AIA, l’applicazione del VAR in Serie A TIM è avvenuta con un anno di anticipo rispetto al piano strategico iniziale, apportando da subito evidenti benefici nel massimo campionato italiano, dove la percentuale di errori arbitrali è stata dello 0,89% rispetto al 5,78% che si sarebbe verificato senza l’ausilio del VAR.



In totale il VAR è stato utilizzato in 397 incontri tra Serie A TIM e TIM Cup, con 2.023 check effettuati e 117 decisioni arbitrali cambiate (in media 1 intervento ogni 3,29 gare).



«La FIGC – ha sottolineato il Commissario Straordinario Roberto Fabbricini – è stata tra le prime federazioni a promuovere l’utilizzo del VAR, introducendo questo strumento tecnologico nel campionato di Serie A e realizzando a Coverciano un centro permanente per la formazione degli arbitri di tutto il Mondo. Il lavoro di squadra portato avanti con la Lega Serie A e con l’AIA ha permesso di raggiungere già in questa prima stagione risultati molto positivi, che hanno confermato il valore della nostra classe arbitrale e consentito all’Italia di rivestire un ruolo sempre più centrale nel sistema calcistico internazionale».



«Il risultato è straordinario - ha dichiarato Roberto Rosetti, Project Manager Lega Serie A e FIFA Refereeing Project Leader - soprattutto in riferimento alle statistiche delle correzioni arbitrali e al percepito degli stakeholders del sistema calcio. Possiamo ancora migliorare quanto ottenuto sin dalla prossima stagione dal punto di vista tecnologico, e della comunicazione ai tifosi. Implementazioni che renderanno il progetto VAR ancora più affidabile».



«Gli arbitri italiani - ha aggiunto Nicola Rizzoli, Responsabile arbitri di Serie A - hanno dimostrato un alto livello di applicazione ed interpretazione, integrandosi con un sistema tecnologico complesso che fisiologicamente ha richiesto tempo ed esperienza nel suo sviluppo. I risultati ottenuti sono molto buoni e vanno oltre le aspettative. I margini di miglioramento della linea d’intervento ed uniformità lasciano spazio a molto ottimismo per il prossimo futuro».



Ai Mondiali di Russia 2018 la FIFA ha inserito nella lista dei “VAR Specialist” tre arbitri italiani (Irrati, Orsato e Valeri), oltre a Rocchi che potrà essere anche utilizzato nel doppio ruolo.



Si riportano di seguito i principali dati al termine del primo anno di applicazione del VAR.



STATISTICHE VAR



397 PARTITE

2023 CHECK (sono state controllate 5,1 situazioni a partita, di cui 538 rigori, 407 rossi, 1060 gol)



117 Decisioni arbitrali cambiate -1 ogni 3,29 partite - (59 rigori,16 rossi, 42 gol)



76 Decisioni arbitrali cambiate con OFR (On field review)

41 Decisioni arbitrali cambiate FATTUALI

18 Conferme arbitrali dopo OFR



Percentuali errori senza VAR: 5,78%

Percentuale errori con il VAR: 0,89%



Tempo medio DECISIONE VAR prime 3 giornate: 1’22”

Tempo medio DECISIONE VAR Serie A: 31’5”



Tempo medio decisioni cambiate prime tre giornate: 2’35”

Tempo medio decisioni cambiate (32” VAR + 50” OFR) Serie A: 1’22”



Recupero:

Rispetto alla stagione precedente: +13” (5’28” stagione 2016/17, 5’41” stagione 2017/18)



Tempo effettivo:

Rispetto alla stagione precedente: +43” (50’30” stagione 2016/17, 51’13” stagione 2017/18)



Gialli totali:

Rispetto alla stagione precedente: -12,3% (1.719 stagione 2016/17, 1.508 stagione 2017/18)



Proteste:

Rispetto alla stagione precedente: -17,5% (137 stagione 2016/17, 113 stagione 2017/18)



Simulazioni:

Rispetto alla stagione precedente: -35,3% (34 stagione 2016/17, 22 stagione 2017/18)



Rossi totali:

Rispetto alla stagione precedente: -7,1% (97 stagione 2016/17, 91 stagione 2017/18)

La stagione precedente 11 rossi per proteste, quest’anno 1.

