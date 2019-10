Figc, lotta alla discriminazioni: Gravina ha incontrato il presidente della Comunità Ebraica

«Ringrazio la presidente Dureghello per l'invito e per la condivisione sulle iniziative che la Figc ha messo in atto sulla lotta al razzismo. Estirpare dal calcio e dalla società ogni forma di intolleranza è obiettivo comune. Oggi più che mai sentiamo la necessità di accendere i riflettori sull'etica, perché senza di essa non potrebbe esserci lo sport, vissuto nella sua accezione formativa e partecipativa». Così Gabriele Gravina, dopo l'incontro nella sede della comunità ebraica, a Roma, con il presidente Ruth Dureghello. La visita, che è proseguita all'interno della Sinagoga e nel museo ebraico, è stata l'occasione per ribadire la massima collaborazione tra la comunità ebraica romana e la Figc nella lotta al razzismo e a ogni forma di discriminazione. «La visita del presidente Gravina è un segnale importante di attenzione del mondo del calcio rispetto ai temi che ci stanno a cuore - ha detto Dureghello - la Federcalcio sta portando avanti un percorso di crescita importante per lo sport italiano, che merita il nostro supporto. L'auspicio è che gli stadi siano luoghi virtuosi d'incontro, dove a prevalere siano sempre i valori di rispetto e accoglienza»

