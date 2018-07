Legale componenti Figc: «Commissariamento basato sul nulla»

«Sospendete una delibera che si poggiava ieri su un'interpretazione sbagliata della legge e oggi sul nulla e si ordini al commissario la convocazione dell'assemblea elettiva». È quanto chiesto al Collegio di Garanzia guidato da Franco Frattini dall'avvocato Giancarlo Viglione in rappresentanza delle quattro componenti federali della Figc (Lnd, Lega Pro, Aic e Aia) che hanno presentato ricorso contro la proroga al 10 dicembre del commissario Roberto Fabbricini. «Il commissariamento poggia su una bizzarra interpretazione della legge, ma soprattutto su principi che non solo non esistono ma che sono anche stati bocciati», ha evidenziato il legale facendo riferimento alla lettera con cui il governo ha chiesto alla Figc chiarimenti su alcuni articoli dei nuovi principi informatori varati dal Coni il 10 luglio scorso. Secondo l'intepretazione dell'avvocato Viglione, il governo avrebbe in realtà respinto i nuovi principi: «Non c'è una lettera con cui rispondere al governo, bisogna andare di nuovo al Consiglio nazionale e varare altri principi informatori», ha sostenuto il legale delle quattro componenti, sottolineando la necessità che «la gestione della federazione venga affidata a organi democraticamente eletti».



«Perché deve decidere il commissario se spendere un milione per Pirlo? Noi -ha ribadito- vogliamo solo celebrare l'assemblea». La tesi della presunta bocciatura da parte del governo dei nuovi principi informatori è stata contrastata dalla difesa del Coni con l'avvocato Alberto Angeletti e dalla procura generale dello Sport con l'avvocato Federico Vecchio. «Il ministero ha solo chiesto dei chiarimenti, il Coni li fornirà e la procedura continuerà. Nessuno deve fare dei nuovi principi», le parole di Angeletti, sottolineando come dal punto di vista del Coni le richieste delle quattro componenti siano «in contrasto tra loro». «Come si fa ad ordinare al commissario di indire l'assemblea se si chiede la fine del commissariamento? Se la federazione rimane senza organi, chi indice l'assemblea? Sarebbe un'assemblea illegittima basata su norme non approvate dalla legge». Al termine dell'udienza, durata circa mezz'ora, Frattini ha assicurato che la decisione sul ricorso arriverà in giornata.

