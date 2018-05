Figc, Malagò: «Sbagliato candidare Abete senza Lega di A». Sibilia: «Anche a gennaio c'era il commissario»

di Redazione Sport

«Dare giudizi sulla persona sarebbe inelegante. Mi sento però di dire che questa è una candidatura che non tiene conto minimamente delle indicazioni della Serie A, il motore finanziario di tutto il movimento. È una metodologia molto sbagliata, è innegabile». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò sulla proposta di Lnd, Lega Pro, Aic e Aia di candidare Giancarlo Abete al vertice della Figc. «Da quando sono presidente del Coni - aggiunge - non so quante persone si sono candidate a fare i presidenti delle federazioni. Il calcio con la sua forza mediatica attrae interessi diversi da altre federazione, ma lo stile e il modo di comportarsi deve essere lo stesso», spiega Malagò che parla anche della querelle legata ai diritti tv: «Aspettavamo la sentenza, abbiamo fissato la nuova assemblea il 22 nella quale la Serie A si pronuncerà sulla strada da percorrere. Il bando la Lega lo aveva costruito in modo corretto e legittimo, la proposta di Mediapro non corrispondeva a quelle che erano le possibilità all'interno del bando. Aspettiamo le mosse di Mediapro, siamo in attesa di una fideiussione - chiarisce Malagà - Altrimenti si deve intraprendere un'altra strada: un nuovo bando, una trattativa privata o l'eventualità del canale che è una scelta che spetta all'assemblea. Al momento c'è una inadempienza di Mediapro».



«Malagò si lamenta che manca la componente economicamente più importante nella scelta del candidato? E perché all'ultima elezione la Serie A non era commissariata?». Il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, risponde così al numero uno del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, polemico sul fatto che la scelta di un candidato alla presidenza della Federcalcio da parte delle componenti di Lnd, Lega Pro, Aic e Aia sia stata fatta senza il coinvolgimento della Lega di A. La scelta delle componenti stamane è ricaduta sul nome di Giancarlo Abete. «Date per l'assemblea elettiva? Alla scadenza del commissariamento credo che procederemo, quindi ai primi di agosto», ha affermato Sibilia all'ingresso dello stadio Olimpico dove tra poco andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan.

