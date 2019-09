Romania-Spagna: petardi e fischi durante il minuto di raccoglimento per la figlia di Luis Enrique

Cori, fischi e petardi che hanno macchiato il ricordo della piccola Xana. E' la vergogna che si porterà dietro la sfida di qualificazione a Euro 2020 tra la Romania e la Spagna. Prima del match era previsto un minuto di raccoglimento per ricordare la figlioletta di Luis Enrique, ex ct della Roja, scomparsa pochi giorni fa per colpa di una grave forma tumorale. Ma durante il minuto di raccoglimento sono partiti petardi, cori inneggianti la Romania e anche qualche fischio. Un comportamento inaccettabile che ha scatenato la reazione anche della parte sana del tifo locale che ha provato a coprire l'oltraggio con forti applausi.



Moment of controversy as the Romanian fans ignite a pyro display during a two minute silence for #Luisenrique's young daughter who sadly died of cancer.

Not sure if it was intentional but reaction towards it will no doubt not be a positive one. #romaniaSpain pic.twitter.com/80sfQ5rHvY