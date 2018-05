Finale con rissa nella vittoria del Cagliari sulla Fiorentina

di Mario Tenerani

Il Cagliari vince grazie alla testa di Pavoletti, undicesimo gol stagionale, lasciato solo quasi sulla linea di porta da un incerto Sportiello e da un distratto Biraghi. Con tanto di rissa finale, come da tempo non si vedeva su un campo di serie A: una vergogna nel giorno del ricordo di Davide Astori. E pensare che il pre partita era stato all’insegna di cori, foto di gruppo tra le squadre e scambio delle maglie di Davide tra i due capitani: la numero 13 viola e rossoblu è stata ritirata ufficialmente da Fiorentina e Cagliari. La Fiorentina che non ti aspetti, la più brutta della stagione nell’attimo in cui le chance di qualificazione europea erano concrete. Neanche un tiro in porta per i viola: il portiere Cragno, fiorentino, non ha effettuato neppure una parata. Sembra incredibile, ma è tutto vero. Nonostante un Franchi con oltre 34mila spettatori. Purtroppo, come detto, anche lo spettacolo finale è stato indecoroso: una rissa al 50’ scatenata dopo un fallo di frustrazione di Veretout, rosso diretto, e via alle mani. Mucchio selvaggio, addirittura con le panchine in campo. Guardalinee, arbitro e quei pochi rimasti calmi impegnati a sedare la rissa. Tre minuti prima era stato espulso Pioli: il tecnico aveva protestato per l’ennesima caduta a terra di un giocatore del Cagliari.



I sardi, in vantaggio dal 37’ del primo tempo, più che passavano i minuti e più che cercavano espedienti per perdere tempo. La partita è stata molto nervosa, ci sono state tante scintille anche nei duelli tra Pisacane e Simeone, Pezzella e Pavoletti. Il secondo tempo del saloon, seppur per fortuna in tono minore, è andato in scena appena finita la gara (6 minuti di recupero). Ma a quel punto è stato più facile dividere i giocatori.

Il Cagliari si è difeso con le barricate, ma in contropiede dopo la rete di Pavoletti, Farias ha avuto due clamorose occasioni. Nella prima l’attaccante a tre metri da Sportiello di testa ha scheggiato la traversa. Nella seconda, su invito splendido di Joao Pedro, ha messo al lato quando segnare forse era più semplice. Il Cagliari ha strameritato la vittoria, la Fiorentina ha sbagliato tutto: senza gambe, testa e lucidità. Il Cagliari con 36 punti oggi sarebbe salvo, ma si giocherà tutto con l’Atalanta in casa domenica prossima.

I viola, invece, sono attesi a San Siro contro il Milan, ma l’Europa adesso sembra davvero più lontana.

