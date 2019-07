Il sogno mondiale dell'Under 20 finisce in finale: azzurrine sconfitte 3-2 dal Giappone

Si ferma in finale il sogno della nazionale Under 20 femminile di volley. Le azzurrine di Massimo Bellano, ai Mondiali di categoria, in Messico, si sono arrese in finale al Giappone per per 3-2 (23-25, 21-25, 25-20, 25-19, 15-12) al termine di una gara mozzafiato. In vantaggio per due set a zero Lubian e compagne sembravano avviate alla conquista del titolo, ma la nazionale nipponica ha saputo reagire impattando sul 2-2 e poi al tie-break, sotto per 10-6, è riuscita a fare sua la partita. Per l'Italia si tratta della quarta medaglia della sua storia nella rassegna iridata di categoria dopo l'oro del 2011, l'argento del 1997 e il bronzo del 2015. L’azzurra Terry Enweonwu si è aggiudicata il premio come miglior opposto dei Campionati del Mondo.



ITALIA-GIAPPONE 2-3 (25-23, 25-21, 20-25, 19-25, 12-15)

Italia: Populini 14, Kone 16, Enweonwu 20, Omoruyi 10, Lubian 13, Morello, Panetoni (L). Battista 2, Tanase 7, Malual, Scola. Ne: Squarcini. All: Bellano

Giappone: Nakagawa, Nishikawa 11, Yamada 11, Soga 15, Ishikawa 18, Hirayama 12, Mizusugi (L). Miyabe 3, Nishimura 1, Araki, Sonoda, Nakagawa. All: Aihara.



