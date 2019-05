Serie A con una squadra veneta: in finale il Verona raggiunge il Cittadella

Una veneta verso la promozione in Serie A. Dopo il Cittadella anche il Verona fa l'impresa: vince 1-0 dopo lo 0-0 dell'andata. Dopo un ottimo primo tempo, il gol decisivo arriva su rigore nella ripresa: se lo guadagna e lo trasforma Di Carmine.



Ora finale per la Serie A con il Cittadella, con la gara d'andata in trasferta giovedì 30 e quella di ritorno al Bentegodi il 2 giugno.

