La Fiorentina batte il Crotone 2-0 e tiene viva la speranza Europa

di Redazione Sport

Nel nome di Davide Astori e di Emiliano Mondonico, entrambi ricordati dai tifosi viola al Franchi con cori, striscioni, e il minuto di silenzio per il tecnico i cui funerali si sono svolti questa mattina a Rivalta d'Adda, la Fiorentina batte 2-0 il Crotone e cala il poker di vittorie che la fanno restare in lotta per un posto in Europa League. E pensare che per i viola la partita si presentava con molte difficoltà: perché Pioli ha dovuto fare a meno di Biaraghi e Benassi squalificati, Badelj e Thereau infortunati e davanti aveva un avversario che cerca disperatamente punti per salvarsi. Questo, però, non ha impedito ai viola di giocare una gara col piglio giusto e con tanta voglia di vincere. La Fiorentina parte col piede premuto sull'acceleratore e trova il gol con Simeone, a secco dallo scorso 5 gennaio, bravo a riprendere una corta respinta di Cordaz che non è riuscito a trattenere il pallone dopo il forte tiro da fuori area di Eysseric. Viola che poco dopo vanno vicino al raddoppio: contropiede con Saponara che scende centralmente e prima di entrare in area serve sulla sinistra l'accorrente Maxi Olivera, stop e tiro verso la porta di Cordaz ma il difensore gigliato calcia piano e male, per l'estremo difensore del Crotone è un gioco da ragazzi bloccare il pallone. Col passare dei minuti la Fiorentina arretra il proprio raggio d'azione, la manovra diventa più prevedibile il Crotone ne approfitta, diventando più pericoloso. Al 23'pt gli ospiti vanno vicini al pareggio: Benali riceve palla dentro l'area di rigore sul vertice sinistro, stop e tiro diretto sul secondo palo ma la palla esce di poco sul fondo.



Per la reazione della Fiorentina di Pioli bisogna attendere il 37'pt quando Laurini sulla destra lancia Chiesa, dopo aver saltato due avversari entra in area e mette all'indietro per Saponara ma il tiro ancora una volta è sbagliato e Cordaz para a terra. La ripresa inizia con gli stessi ventidue giocatori del primo tempo. Al 12'st il Crotone rimane in 10: Chiesa e Capuano inneggiano un duello in velocità sulla fascia destra, il giocatore della Fiorentina cade a terra sulla spinta dell'avversario e l'arbitro Valeri ammonisce per la seconda volta il difensore che viene così espulso. Uomo in più che la Fiorentina sfrutta subito alla perfezione: azione prolungata davanti alla difesa del Crotone, palla a Chiesa che al limite si ferma in mezzo a tre giocatori ma trova lo spazio per la triangolazione con Saponara e una volta entrato in area fa partire un destro in diagonale imprendibile per Cordaz. Nei minuti successivi la Fiorentina può arrotondare con Eysseric e Saponara, ma in entrambe le conclusioni non riescono a centrare la porta da posizione favorevole. Nel finale il Crotone ha la possibilità di accorciare le distanze con Trotta, lanciato a rete in contropiede ma il suo tiro appena entrato in area trova la pronta respinta di Sportiello. E dopo quattro minuti di recupero Valeri decreta la fine della partita. Una vittoria importante per la Fiorentina che adesso guarda alla classifica e all'Europa con più fiducia.

