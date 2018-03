Follia tifosi della Fiorentina, ferito un giocatore dell'Empoli

Parapiglia nel finale di Fiorentina-Empoli, partita degli ottavi di finale della 'Viareggio Cup' terminata con il lancio di bottiglie dagli spalti: una di queste ha colpito un giocatore dell'Empoli. In seguito al rapporto del direttore di gara, la squadra viola è stata sanzionata con una multa di 3.000 euro, «per avere, propri sostenitori, lanciato nel corso del secondo tempo una bottiglia di vetro in direzione dei calciatori della squadra avversaria in fase di riscaldamento e due bottiglie di vetro in direzione della panchina della squadra avversaria. Per avere, un proprio sostenitore, lanciato una bottiglia di vetro al termine della gara, colpendo al volto un calciatore della squadra avversaria, provocandogli ferita lacero contusa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA