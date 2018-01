All'andata fu tutto semplice per l'Inter, che conquistò un successo tondo per 3-0 e dimostrò una grossa differenza di valore tra sé e la Fiorentina. Oggi, quattro mesi e mezzo più tardi, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia: l'Inter vive il momento più difficile della sua stagione e ha segnato solo un gol nelle ultime sei partita tra campionato e coppa (due peraltro da 120'), mentre i toscani arrivano da sette risultati utili in fila in Serie A e ora lottano per l'Europa.

L'anno scorso qui andò in scena uno dei match più pazzi e spettacolari dell'intera stagione, con la Fiorentina che segnò quattro reti tra il 63' ed il 78' e vinse 5-4 contro l'Inter di Pioli (oggi seduto sulla panchina viola), nonostante la tripletta di uno scatenato Icardi. I nerazzurri hanno perso qui le ultime tre partite consecutive, confermando le proprie difficoltà al Franchi: in 79 partite di Serie A, qui ha vinto solo 18 volte, contro 29 della Fiorentina e ben 32 pareggi.

