Fiorentina-Inter 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali: Boateng con Chiesa, in difesa Conte sceglie Bastoni

Fiorentina ed Inter scendono in campo al Franchi nel match che chiude il programma domenicale della 16esima giornata di Serie A. I toscani vivono una crisi nera, sono da tempo inchiodati in classifica a 16 punti e vengono dalla sconfitta subita sul campo del Torino in occasione dello scorso turno di campionato; del tutto diversa la situazione dell'Inter, capace la scorsa settimana di aumentare il vantaggio sulla Juventus inseguitrice nonostante il pareggio interno di San Siro contro la Roma.



LE FORMAZIONI:

FIORENTINA: (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Chiesa.All. Montella

INTER: (3-5-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku.All. Conte



Altra striscia negativa impressionante quella in atto per la Fiorentina di Vincenzo Montella: 4 le sconfitte consecutive, 5 le partite senza vittorie; in casa i 3 punti mancano dal 6 ottobre, 1-0 sull'Udinese. I nerazzurri di Antonio Conte in questa stagione conoscono solo un sostantivo quando si tratta di giocare lontano da San Siro in campionato: vittoria; 7 su 7 i successi di Lukaku e compagni il bottino fin qui in trasferta.

