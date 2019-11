Fiorentina, Montella: «Abbiamo grande voglia di rivalsa»

«La squadra ha una grande voglia di reagire come me dopo le ultime brutte prestazioni. Vogliamo dare domani una risposta sul piano tecnico e temperamentale». Lo ha detto Vincenzo Montella aspettando la gara di domani sera al Franchi contro il Lecce, particolarmente importante e delicata per i viola e per lo stesso allenatore, reduci da due sconfitte di fila. «Sono carico perché è arrivato il momento della svolta - ha continuato Montella -. Sapevamo che avremmo avuto alti e bassi, non dobbiamo dare la colpa a nessuno nè cercare alibi, è in momenti così che si vede di che pasta sono fatti un allenatore, una squadra e una società che comunque è molto presente». Poi su Chiesa, che anche ieri si è allenato a parte per un risentimento all'adduttore. «Mi farebbe piacere averlo a disposizione anche per pochi minuti, devo parlare con lui, valuteremo oggi dopo la sessione di lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA