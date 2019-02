Fiorentina-Spal 0-0 La Diretta In avanti Gerson, Muriel e Chiesa

SPAL e Fiorentina scendono in campoper il consueto anticipo domenicale della Serie A, 24esima giornata; gli emiliani, 22 punti in classifica e sole 4 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, vogliono immediatamente riscattarsi dalla rimonta subita la scorsa settimana per mano dell'Atalanta, mentre i viola cercano i 3 punti dopo lo 0-0 casalingo col Napoli per cercare di rientrare nella lotta per un posto nell'Europa League del prossimo anno.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Viviano, Cionek, Bonifazi, Felipe, Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Valoti, Fares, Antenucci, Petagna. A disp.: Gomis, Poluzzi, Simic, Floccari, Murgia, Regini, Vicari, Dickmann, Schiattarella, Costa, Paloschi, Spina. All.: Semplici.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Edimilson, Benassi, Gerson, Muriel, Chiesa. A disp.: Terracciano, Brancolini, Laurini, Norgaard, Simeone, Pjaca, Dabo, Hancko, Graiciar. All.: Pioli.

