Flamengo, un incendio devasta il centro sportivo: 10 morti. Le vittime sono baby calciatori

All'alba di oggi tragedia nel centro sportivo Urubùs Nest del Flamengo, nella zona ovest di Rio de Janeiro. Un incendio ha distrutto gli alloggi dei giovani calciatori del club carioca e, secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, ci sarebbero dieci morti e tre feriti gravi. L'incendio scoppiato nella notte, per motivi ancora da precisare, è stato domato alle 7.20 ora locale. Le vittime dell'incendio scoppiato oggi in una sede del Flamengo, a Rio de Janeiro, sono giovani reclute del club fra i 14 e i 17 anni. Lo ha detto Douglas Henaut, portavoce dei pompieri locali. "La causa dell'incendio è ancora ignota e sarà stabilita dall'inchiesta. Le vittime non sono ancora state identificate, ma sono giovani giocatori, da quello che ci hanno detto i responsabili della squadra", ha detto Henaut alla Globo.

